388 arrestaties in Europese actie tegen kinderhandel

Bij politieacties tegen kinderhandel in Europa zijn 388 verdachten gearresteerd. Daarnaast werden 249 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd bij de operaties. Die werden gecoördineerd door het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en de Europese politieorganisatie Europol.

De acties in de eerste helft van oktober waren gericht tegen georganiseerde bendes die kinderen in meerdere landen voor seksueel misbruik aanbieden en hen uitbuiten als arbeiders of bedelaars. Volgens Europol werden kinderen ook gedwongen misdrijven te plegen, zoals het smokkelen van verboden goederen.

