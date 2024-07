Hamas en Fatah sluiten in China overeenkomst over 'regering voor verzoening'

Net als de Chinese president Xi pleiten de Palestijnse organisaties in de verklaring nu ook voor een internationale conferentie onder auspiciën van de VN "om een einde te maken aan de Israëlische bezetting en resoluties uit te voeren die eerlijk zijn voor het Palestijnse volk als alternatief voor de eenzijdige en bevooroordeelde Amerikaanse bemoeienis".

China manifesteert zich de laatste tijd duidelijk als tegenhanger van de VS, ook in het Midden-Oosten. Het land wil zich profileren als bevorderaar van vrede en vreedzame oplossingen.

President verjaagd

Gehoopt wordt dat verzoening tussen Hamas en Fatah een einde aan de oorlog in Gaza dichterbij kan brengen. Hamas heeft de macht in de Gazastrook en Fatah in delen van de Westelijke Jordaanoever, maar ze voeren al jaren strijd met elkaar over de controle in de Palestijnse gebieden.

Sinds 2007, het moment dat Hamas de macht in Gaza kreeg, is er een kloof ontstaan tussen de organisaties. Hamas won het jaar ervoor de parlementsverkiezingen en verjoeg vervolgens in een korte burgeroorlog de Palestijnse strijdkrachten die loyaal waren aan president Mahmoud Abbas, de leider van Fatah.

Palestijnse Autoriteit

Fatah erkent, in tegenstelling tot Hamas, het bestaan van de staat Israël en heeft de leiding binnen de Palestijnse Autoriteit. Die wordt door Egypte, het Westen en Israël gezien als een van de weinige Palestijnse organisaties waarmee ze willen onderhandelen.

Na de oorlog in Gaza wil Israël niet dat Hamas, als terreurorganisatie verantwoordelijk voor de aanslag van 7 oktober, daar zeggenschap houdt. De internationale gemeenschap wil dat Fatah er weer een rol krijgt. Een Amerikaanse bron zei vorige week tegen The New York Times dat Hamas bereid zou zijn om ordetroepen in Gaza toe te laten die verbonden zijn met de Palestijnse Autoriteit.

De Chinezen profileren zich al langer als bemiddelaar. In april hadden Hamas en Fatah elkaar ook al ontmoet in China, om een verzoening te bespreken. Vorig jaar bemiddelde China met succes tussen Iran en Saudi-Arabië.

