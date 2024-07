Modeketen Esprit vraagt faillissement aan

De Europese divisie van modeketen Esprit staat op omvallen. Het in Hong Kong gevestigde moederbedrijf heeft gisteren bij de rechtbank in Amsterdam faillissement aangevraagd voor de dochter, zo schrijft het bedrijf vandaag in een persbericht.

Het hoofdkantoor van de Europese tak van Esprit is gevestigd in Nederland. In Nederland verkopen nog ongeveer dertig winkels de kleding van Esprit, zowel eigen vestigingen als andere kledingwinkels. Of de fysieke winkels vandaag ook gewoon open zijn, is onduidelijk.

Als een curator geen oplossing voor de keten kan vinden, zoals een koper, sluiten de winkels in Nederland, Spanje, Frankrijk, België en Luxemburg. Vorige maand werd al faillissement aangevraagd voor de tak in Zwitserland.

Het Amerikaanse moederbedrijf zegt geen toekomst meer te zien voor de Europese divisie, waar de kas de laatste jaren steeds leger werd. Esprit stelt dat "gezien alle uitdagingen" een faillissementsaanvraag "passend en in het belang" van het het moederconcern is. Het concern zit al langer in financieel zwaar weer.

De Nederlandse webshop van Esprit was vandaag nog actief. Esprit begon in 1968 in Californië. Het bedrijf werd in de jaren negentig naar de beurs in Hong Kong gebracht.