Premier Schoof blijft nog wat langer in Torentje door ICT-problemen

Premier Schoof en een aantal ambtenaren van Algemene Zaken blijven als het aan hen ligt langer in het Torentje en op Algemene Zaken dan gepland. Vanwege de verbouwing moeten ze vanaf volgende week een aantal jaren van de locatie aan het Binnenhof af. Maar een woordvoerder bevestigt berichten in het AD dat de premier nog tot de kerst zal blijven.

Het rijksvastgoedbedrijf heeft volgens de woordvoerder inmiddels een melding gedaan bij de gemeente Den Haag dat niet alle AZ-ambtenaren per 31 juli kunnen vertrekken.

Het is volgens de woordvoeder niet zozeer een kwestie van niet weg willen maar van niet weg kunnen. Sommige medewerkers werken met speciale computersystemen en dat kan nu nog niet veilig op het tijdelijke onderkomen op Binnenlandse Zaken. Het omzetten en aansluiten van de apparatuur is ingewikkelder dan voorzien.

Niet iedereen werkt met de speciale ICT systemen, na de zomer zullen de eerste tientallen medewerkers dus al wel verhuizen.

Hogere kosten

Daarna zullen "in fases'" medewerkers naar Binnenlandse Zaken vertrekken. Dat is maar een tijdelijke behuizing, uiteindelijk is het de bedoeling dat het hele ministerie van AZ naar Economische Zaken gaat.

Schoof zal voor zijn kabinetsvergaderingen wel van het Binnenhof af moeten: die wekelijkse vergaderingen van de ministerraad zullen na de zomer op het Catshuis plaatsvinden.

Premier Schoof, die kort na het middaguur met de pers in gesprek ging over de kabinetsvoordracht van voormalig CDA-bewindsman Hoekstra als Eurocommissaris, wilde niet op vragen over de verhuizing ingaan. "We hebben het vandaag over het Nederlands belang in Europa, over de commissaris, dus ik ga over de huisvesting vandaag helemaal niets zeggen."

De andere bewoners van het Binnenhof, onder wie Eerste en Tweede Kamerleden en medewerkers, vertrokken veel eerder al van het Binnenhof. Dit voorjaar werd duidelijk dat het langer zal duren voor zij weer kunnen terugkeren: dat zal op zijn vroegst in 2028 zijn, De verbouwing gaat niet alleen langer duren maar ook meer kosten dan verwacht: zeker 2 miljard euro, meldde toenmalig minister De Jonge.