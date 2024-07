Honderden gevallen van cryptofraude opgespoord door Rotterdamse politie

De Rotterdamse politie heeft samen met blockchain-databedrijf Chainalysis honderden gevallen van crypto-fraude ontdekt. 186 Nederlandse slachtoffers van fraude werden opgespoord. Bij een van de slachtoffers kon zo nog een diefstal van 65.000 euro voorkomen worden.

Slachtoffers werden op datingsites en sociale media om de tuin geleid en overtuigd om snel rijk te worden door te investeren in cryptovaluta. Gemiddeld raakten ze zo duizenden euro's kwijt, zegt Ruben van Well van Team Cybercrime Rotterdam tegen De Telegraaf.

Goedkeuringsdocument

Op verschillende manieren kwamen de oplichters in contact met de slachtoffers, zegt Jesse Brobbel van de politie Rotterdam tegen het NOS Radio 1 Journaal. "Filmpjes op sociale media om snel rijk te worden, of zelfs maandenlang contact via datingsites."

De daders wekken vaak door langdurig contact vertrouwen bij de slachtoffers, en lijken welwillend te zijn om hen te helpen met een start in de cryptowereld. Dat begint vaak met een 'cryptokans' die ze voorleggen, waarbij eerst bedragen worden gevraagd van 500 euro. "De oplichter belooft een hoog rendement, en stort vanuit eigen rekening een groter bedrag terug", legt Brobbel uit. Zo lijkt het een aantrekkelijke investering.

In veel gevallen stuurt de oplichter vervolgens een document waarin wordt bevestigd dat ze een cryptorekening openen voor het slachtoffer. Maar in zo'n document zit een 'goedkeuringsdocumentje'. "Daarmee kan de dader makkelijk cryptomunten stelen. Als een slachtoffer dan de rest van het spaargeld stort op de cryptorekening, wordt zo'n goedkeuring heel kwalijk. Het is lastig om dat geld ooit terug te zien", aldus Brobbel.

Traceren

De samenwerkingsoperatie om dit soort 'approval-phishing' gevallen te ontdekken, operatie Spincaster, identificeerde in totaal 162 miljoen dollar aan gestolen geld via die goedkeuringsdocumenten. Slachtoffers uit verschillende landen werden opgespoord, bij sommigen was het geld nog niet gestolen en kon de politie tijdig ingrijpen.

De leeftijd van de slachtoffers liep ook uiteen, legt Brobbel uit. "Jonge mensen die via sociale media geworven worden, maar ook ouderen die denken 'ik heb een aardig potje spaargeld om daar iets mee te doen'."

"Net als met normaal geld is het cryptogeld lastig terug te vinden. Het is daarom belangrijk om oplichting te voorkomen, in plaats van achteraf te balen dat het is gebeurd", zegt Brobbel.