Hoe Tinus Osendarp, bronzen sprinter van Berlijn 1936, oorlogsmisdadiger werd

In het pikdonker van een Zuid-Limburgse staatsmijn ging een wereldberoemde sprinter gebukt onder zijn eigen wandaden. Wat die man, een van de sterren van de Olympische Spelen van 1936, op zijn kerfstok had, kon het daglicht dan ook niet verdragen.

In een nieuwe aflevering van Andere Tijden Sport - vanavond om 22.25 uur op NPO 1 - gaat het over Tinus Osendarp, die op de Spelen van 1936 in Berlijn twee bronzen medailles won. En over hoe hij in de oorlog volledig zou ontsporen en daarna als tewerkgestelde eindigde in de Limburgse mijnen.

Osendarp ging van een gevierd atleet naar helemaal fout, van een succesvolle sprinter naar een jager op verzetsmensen voor de Duitsers. Hoe kon dat in vredesnaam gebeuren?

Propaganda-Spelen

Adolf Hitler wilde met de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn zand in de ogen van de wereld strooien. Een vlekkeloze organisatie, een schitterend olympisch dorp en een imponerend stadion in een keurig land.

De Nederlandse atletiekbond had met Osendarp een hele aardige troef in handen voor die propaganda-Spelen van Hitler. De 20-jarige Rijswijker had na zijn overstap uit het voetbal naam gemaakt als de beste sprinter van het land.