Republikeinen willen dat Biden vertrekt uit Witte Huis: terechte kritiek of politiek spel?

"Als de Republikeinen vinden dat Biden moet opstappen, is daar een formele regel voor: het 25e amendement", legt Amerika-deskundige Frans Verhagen uit. Deze regel in de Grondwet van de VS beschrijft dat de vicepresident de taken van de president overneemt indien die niet meer in staat is om het ambt goed uit te voeren. "Daar is ook twee keer om gevraagd tijdens de regering-Trump. Dus dit soort flauwekul komt van beide kanten."

De kritiek vanuit de Republikeinse partij op Biden is volgens Verhagen niet meer dan een 'politiek spelletje'. "Ze willen daarmee Biden en de Democraten in een kwaad daglicht stellen. Ze roepen al een tijdje dat Biden niet helemaal bij de les is, dus op zichzelf is deze stap niet onlogisch."

Gezondheid Biden

Kritiek op de persoon Joe Biden klonk al eerder. In een onderzoek waarin gekeken werd of de president vervolgd zou moeten worden voor het in huis hebben van geheime stukken, werd Biden afgeschilderd als iemand met een "slecht geheugen". Tijdens verhoren zou hij regelmatig moeite hebben gehad zich dingen te herinneren.

"Dat werd toen door de omgeving van Biden weggezet als een rechts complot. Maar na het debat op 27 juni bleek die redenering niet meer houdbaar", vertelt amerikanist Koen Petersen. Tijdens die ontmoeting kwam de Democraat vaak niet uit zijn woorden. "Zijn geheugenproblemen werden wel gezien door zijn vertrouwelingen, maar ontkend."