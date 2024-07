Wekdienst 23/7: Ontmoeting Netanyahu en Biden • Tourwinnaar Pogacar bij Profronde Surhuisterveen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Joe Biden ontmoeten elkaar in Washington, mits Biden voldoende hersteld is van zijn coronabesmetting. Het wordt het eerste belangrijke optreden van Biden sinds hij zondag bekendmaakte zich terug te trekken als kandidaat voor de presidentverkiezingen in november.

Tourwinnaar Tadej Pogacar komt naar Nederland. De Sloveen doet vanaf 19.00 uur mee aan de Profronde van Surhuisterveen. Het is vermoedelijk het enige wielercriterium waar Pogacar aan de start verschijnt. De Belg Jasper Philipsen, die drie etappes in de Tour de France won, doet ook mee.

Burgers' Zoo viert vandaag dat het 100 jaar geleden van 's-Heerenberg naar Arnhem verhuisde. Om het jubileum te vieren zet busmaatschappij Connexxion de museumtrolley 101 in op de route van Arnhem CS naar de dierentuin.

Dit is er vannacht gebeurd

Vicepresident Kamala Harris van de VS heeft genoeg steun van de gedelegeerden om te worden genomineerd als presidentskandidaat voor de Democratische partij, blijkt uit een peiling van persbureau AP. Ruim 2400 gedelegeerden zouden nu van plan zijn om Harris te steunen. Dat aantal is veel hoger dan de meerderheid die ze nodig heeft: 1976 stemmen.

Wie definitief de Democratische presidentskandidaat wordt, is uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is tijdens de Democratische Conventie, die begint op 19 augustus. Een nieuwe kandidaat is nodig omdat president Biden besloot zich terug te trekken uit de verkiezingen.

Ander nieuws uit de nacht

Veel rook te zien boven de A1 door grote brand bij afvalverwerker in Wilp: Brand in een stapel bouwafval leidde tot metershoge vlammen en veel rook.

Laatste oorspronkelijke Four Tops-lid Duke Fakir (88) overleden: De Amerikaanse zanger was in 1954 een van de oprichters van de soulgroep die bekend is van successen als I Can't Help Myself en Reach Out I'll Be There.

Scheepvaartbedrijven profiteren flink van Nederlandse belastingregeling: Meerdere grote Nederlandse scheepvaartbedrijven betalen geen tot nauwelijks belasting vanwege een regeling die in in 1996 werd ingevoerd om de Nederlandse scheepvaart te steunen.

En dan nog even dit:

Afgelopen weekend was de 52e editie van het Paalzitten in Lambertschaag, Noord-Holland. Deelnemers uit Abbekerk en Lambertschaag vestigden een nieuw record door maar liefst 52 uur en 37 minuten op een paal in het water te zitten.