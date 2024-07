Scheepvaartbedrijven profiteren flink van Nederlandse belastingregeling

Het Zuid-Hollandse Vertom ontdekte ook hoe gunstig de tonnageregeling kan zijn. Tot 2015 gebruikte die rederij de regeling nog maar voor een klein deel van de dochterbedrijven. In de paar jaar daarvoor betaalde de rederij nog relatief veel belasting, gemiddeld zelfs zo'n 43 procent.

Daar kwam verandering in toen het grootste deel van de rederij uit Rhoon vanaf 2016 onder het tonnageregime ging vallen. Het gemiddelde belastingpercentage schoot daarna omlaag. Over de hele tien jaar betaalde het uiteindelijk gemiddeld 5 procent belasting.

Noodzakelijk

Wagenborg reageerde niet op vragen van de NOS. Vertom gaf aan niet in te willen gaan op vragen.

Spliethoff noemt de regeling noodzakelijk. "Deze is van groot belang om de Nederlandse maritieme industrie concurrerend te kunnen laten blijven op de internationale markt", laat een woordvoerder weten. Het bedrijf benadrukt dat er ieder jaar belasting wordt betaald. "De tonnageregeling zorgt er dus niet voor dat er sprake is van een teruggave."

Toch erkennen ook ambtenaren van het ministerie van Financiën dat een bedrijf winst kan maken, maar mede door de tonnageregeling in de ogen van de Belastingdienst verlies maakt. En dus geen belasting hoeft te betalen. Zie hier een rekenvoorbeeld.

Dat de regeling gunstig uitpakt voor veel bedrijven blijkt ook uit de Miljoenennota. Daarin houdt de overheid rekening met 120 miljoen euro aan niet geïnde belasting per jaar.

Versoberen of uitbreiden?

Nederland was in 1996 het eerste land met een tonnageregeling. "Inmiddels hebben alle maritieme landen zo'n soort regeling", zegt Wisse. Het voordelige belastingregime versoberen is daardoor volgens de reders geen oplossing meer. "Dat is de ellende van een mondiaal speelveld. Als je nu als enige land versobert, dan is je maritieme ondernemersklimaat de sjaak."

De angst is dat de Nederlandse vloot dan weer zal rap krimpen. En dat in een tijd waarin Nederland toch al marktaandeel verliest. Wisse pleit dus eerder voor een uitbreiding van de regeling. "In landen als Cyprus en Denemarken vallen werkschepen die nodig zijn voor de bouw van windparken ook onder de tonnageregeling. Dat zou hier ook zo moeten zijn."