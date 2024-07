Turner De Munck krijgt vleugels dankzij BBQ bij Zonderland: 'Geeft vertrouwen'

De Munck is ook op EK's in actie gekomen. En daar maakte hij indruk met zilveren medailles. Eerst in München (2022) en dit jaar in Rimini. Hierdoor werden de Spelen volgens hem een "reëel doel". En dan is hij ook nog eens de man waar de ogen op gericht zijn. "Zo langzamerhand gebeurt dat gewoon, je hebt dat niet echt door. Het voelt wel goed."

Op de BBQ , waarvoor alle turners en stafleden werden uitgenodigd, genoot De Munck overigens niet alleen van het gesprek met Zonderland. Ook de zaken die op de Green Egg lagen, bevielen hem goed. "Heel veel vlees, groente, vis. Alles erop en eraan."