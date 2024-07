Veel rook te zien boven de A1 door grote brand bij afvalverwerker in Wilp

Er heeft vannacht een grote brand gewoed bij een afvalverwerker in het Gelderse Wilp. In het dorp stond een stapel met bouwafval in brand, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rond 02.00 uur.

De vlammen en de rook waren vanaf de A1 goed te zien. Volgens het AD belden meerdere automobilisten die over de A1 reden 112. Zij zagen de metershoge vlammen vanaf de weg.

Rond 04.30 uur liet de Veiligheidsregio weten dat het blussen "voorspoedig" verloopt. "Er is geen omgevingsgevaar meer." De brandweer is nog bezig met nablussen.