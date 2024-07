DNC: uiterlijk 7 augustus Democratische presidentskandidaat bekend

Het zal uiterlijk woensdag 7 augustus bekend zijn welke Democratische presidentskandidaat het tegen Trump opneemt. Dat heeft de voorzitter van het Democratic National Committee (DNC), Jamie Harrison, tegen verslaggevers gezegd in een telefonische vergadering.

De Democratische partij zet zich volgens Harrison in voor een "open en eerlijk" benoemingsproces. De DNC houdt toezicht op het presidentiële nominatieproces binnen de Democratische Partij.

De officiële nominatie volgt pas tijdens de Democratische Conventie, die van 19 tot en met 22 augustus in Chicago plaatsvindt. Op die conventie bepalen bijna 4000 afgevaardigden uit de vijftig staten de Democratische kandidaat.

Inmiddels hebben meer dan 2400 afgevaardigden aan persbureau AP laten weten dat ze van plan zijn om Harris op de conventie te steunen. Dat is een stuk meer dan het criterium van 1.976 dat is vastgelegd in de regels van het DNC.

'Snel proces'

"Het werk dat voor ons ligt mag dan ongekend zijn," zegt de voorzitter, "maar we zijn bereid om aan de slag te gaan met een transparant, snel en overzichtelijk proces om als verenigde Democratische partij vooruit te komen."

Gisteren zei vicepresident Harris dat ze hoopt woensdag de steun van genoeg afgevaardigden te hebben verzameld om haar presidentiële nominatie veilig te stellen. Gebaseerd op openbare steunbetuigingen kon ze maandagavond al rekenen op ongeveer een kwart van de afgevaardigden.

Biden sprak gisteren ook al zijn steun uit aan Harris, maar dat betekent niet dat hij 'zijn' afgevaardigden kan dwingen om hem daarin te volgen. Al is zijn steun wel erg krachtig geweest, zegt een afgevaardigde uit Florida tegen Reuters.