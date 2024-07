Laatste oorspronkelijke Four Tops-lid Duke Fakir (88) overleden

Toch had hij dat gevoel niet toen hij het voor het eerst hoorde, stelde hij. Platenbaas Gordy riep het viertal naar zijn kantoor, stelde dat het tijd was voor een volgende hit en zette Reach Out I'll Be There op.

"Hij speelde het af en wij begrepen het niet", vertelde Fakir twee jaar geleden. "Misschien dat het toen nog niet helemaal af was, maar we dachten: het is een goed lied voor ons album. Meer niet. Maar toen ik het, nadat we het hadden opgenomen, in mijn auto hoorde, dacht ik: het is hem (Gordy, red.) weer gelukt. Ik ging naar hem toe en zei: 'Luister nooit meer naar ons als je iets wil uitbrengen'."

In 1990 werd de groep opgenomen in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland en zong de groep samen met Diana Ross 'I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)':