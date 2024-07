EU verplaatst overleg van Boedapest naar Brussel in reactie op Orbáns reizen

Verslaggever Heleen D'Haens:

"Zo'n vergadering verplaatsen klinkt misschien niet heel dramatisch, maar in de diplomatieke wereld is dit een stevig signaal van EU-buitenlandbaas Josep Borrell. Een aantal lidstaten had eerder al beslist om sowieso geen ministers meer naar informele raden te sturen onder het Hongaars voorzitterschap. Ook de Europese Commissie stuurt ambtenaren in plaats van Commissarissen. Nu gaat eind augustus dus helemaal niemand naar Boedapest.

Nederland stond niet achter dit besluit. "Als die top in Boedapest is, gaan we", had minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp na de bijeenkomst nog duidelijk gezegd. Nederland vindt het belangrijk in gesprek te blijven met Hongarije en juist ter plaatse zorgen te kunnen uiten over het Hongaarse dwarsliggen binnen de EU en over de Hongaarse rechtsstaat.

Veel lidstaten kijken er zo naar, maar Borrell besliste dit keer dus toch anders. Het feit dat alle lidstaten unaniem hun ontevredenheid uitten over Orbáns bezoek aan Moskou woog voor hem zwaar genoeg door om de informele raad in augustus naar Brussel te verplaatsen."