Kabinet wil dat Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft voor Nederland

Wopke Hoekstra blijft Eurocommissaris voor Nederland. Het kabinet heeft hem voorgedragen bij de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws.

Hoekstra werd in augustus vorig jaar voorgedragen als Eurocommissaris voor klimaat nadat Frans Timmermans, in Brussel de eerste vicevoorzitter van de Commissie, terugkeerde in de Nederlandse politiek. Timmermans werd fractievoorzitter voor GroenLinks/PvdA. Hoekstra was op dat moment nog namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken.

Het is opvallend dat Hoekstra weer wordt voorgedragen. Het CDA zit in tegenstelling tot het moment van zijn vorige voordracht niet in de coalitie.

Mogelijk krijgt Hoekstra in de Europese Commissie wel een andere portefeuille. Premier Schoof zei recentelijk aan te sturen op een zware economische post. "Voor Nederland zijn dat belangrijke posten; de economie en de handel doen ertoe."