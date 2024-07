Kabinet wil dat Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft namens Nederland

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"De coalitie vroeg zich af of Hoekstra als CDA'er wel voldoende de belangen van het kabinet zou verdedigen in Brussel en of hij niet te los van de coalitie staat. Het is uiteindelijk een pragmatische keuze van het kabinet geweest. Hoekstra heeft bij het kabinet benadrukt dat hij goed ligt bij de voorzitter van de Europese Commissie, ook een christendemocraat, en dat ze met hem de meeste kans maken op de zwaardere portefeuille die het kabinet graag wil hebben.

Achter de schermen is te horen dat de andere coalitiepartijen niet zo'n trek hadden in weer een VVD'er op een internationale positie, ook al had de liberale partij wel capabele kandidaten naar voren kunnen schuiven. Bovendien zitten NSC en BBB nu - net als het CDA - in de Europese fractie EVP. Dus met wat politieke lenigheid kunnen zij claimen dat ze een politieke geloofsgenoot op die post hebben."