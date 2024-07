Hongarije wil de grootste batterijproducent van Europa worden – met Chinees geld

'Logische keuze'

CATL, het bedrijf achter het project in Mikepércs en de grootste batterijproducent van China, erkent dat de warme diplomatieke banden tussen Hongarije en China hebben meegewogen in de beslissing om de fabriek daar te bouwen. Maar CATL benadrukt ook dat de uitgekozen locatie een logische keuze was.

"Hongarije ligt in het hart van Europa en heeft een lange historie van autoproductie", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Van vervuiling zou geen sprake zijn, wat volgens het bedrijf ook al bewezen is bij andere bouwprojecten zoals in Duitsland.

Dat China is neergestreken in Hongarije, wordt aan het einde van de werkdag in Mikepércs duidelijk. Chinese arbeiders lopen naar huis of reizen in busjes naar hun verblijven. Een paar Chinese mannen lopen bij de lokale slager naar binnen om varkensvlees te kopen.

Een Hongaarse vrouw die in de winkel in de rij staat maakt zich zorgen over wat de pro-China-koers betekent voor haar land. "Ik denk niet dat het een gezonde richting is", zegt ze. "Ik wil verbonden blijven met West-Europa en dus een democratische richting volgen." Maar ze is vooral bang voor de vervuiling die de fabriek met zich meebrengt, omdat ze twee kinderen heeft. "De fabriek staat 2 kilometer van hun school. In China zouden ze dat toch ook niet toelaten?"