Politie zoekt acht verdachten na fatale mishandeling in centrum Den Haag

De politie is op zoek naar acht verdachten in verband met de zware mishandeling van een 23-jarige man in Den Haag. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag in een uitgaansgebied in Den Haag mishandeld door een groep mannen van tussen de 18 en 35 jaar oud en is gisteren aan zijn verwondingen overleden.

De mannen worden volgens een woordvoerder van de politie verdacht van "mogelijke betrokkenheid bij openlijke geweldpleging, met de dood tot gevolg".

Zondagnacht rond 00.45 uur kreeg de politie in Den Haag een melding over een zwaargewonde man die op het Plein zou liggen. De politie vond de man en bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. In de middag overleed hij aan zijn verwondingen.

Politie zoekt beelden en getuigen

Waarschijnlijk is er een ruzie aan de mishandeling voorafgegaan. Het is niet duidelijk of de ruzie is ontstaan in het uitgaansleven.

De politie vindt het een belangrijke zaak en probeert met een speciaal team te achterhalen wat er is gebeurd. Dat team is daarom op zoek naar getuigen en beelden van het incident. De politie is nog bezig om beelden die door camera's in de buurt van het Plein zijn gemaakt te bekijken en analyseren.

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de mishandeling.