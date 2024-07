Tourwinnaar Pogacar toch niet naar Spelen in Parijs, nog wel naar Surhuisterveen

Tourwinnaar Tadej Pogacar doet toch niet mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Dit meldt het Sloveense olympische team op sociale media. Pogacar zou volgende week zaterdag meedoen aan de wegwedstrijd.

De officiële lezing is dat de 25-jarige Pogacar te vermoeid is van de Tour de France. Het kan echter zijn dat er wat anders speelt. De Sloveense wielerbond selecteerde zijn verloofde Urska Zigart niet voor de Spelen, terwijl ze Sloveense kampioene op de weg en in de tijdrit is.

Pogacar uitte eerder al op sociale media zijn ongenoegen over dit besluit.

Morgen komt Pogacar, die met groot machtsvertoon de Tour won, nog wel in actie in het criterium van Surhuisterveen.