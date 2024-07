Aziatische Atlasvlinder gespot in Oost-Brabant

Een bijzondere melding in Noordoost-Brabant dit weekend: een wandelaar heeft een vlinder met een spanwijdte van zo'n 17 centimeter gespot. Het gaat om de atlasvlinder, die van nature alleen voorkomt in de (sub)tropische bossen in Azië.

De vlinder is hier niet zelf naartoe komen gekomen, zegt Kars Veling van de Vlinderstichting tegen Omroep Brabant. "Hij komt uit Indonesië of Azië en zo'n afstand kan hij echt niet vliegen. Waarschijnlijk is hij uit een vlindertuin ontsnapt en vond hij het hier met het warme en vochtige weer van het afgelopen weekend wel aangenaam", zegt de vlinderecoloog.

Atlasvlinders behoren tot de grootste vlinders ter wereld. Een exemplaar kan wel 25 tot 30 centimeter groot worden.

Lang leven

"De vlinder is ook bijzonder omdat hij relatief lang leeft", zegt Veling. "Het belangrijkste deel van hun leven zijn ze rups. Het enige wat een rups niet kan, is zich voortplanten. Daarom veranderen die in een vlinder." De meeste vlinders hebben daarvoor vaak slechts een paar dagen de tijd, maar de atlasvlinder kan volgens de vlinderkenner wel drie weken oud worden.

Of deze vlinder ook de kans krijgt zich voort te planten, betwijfelt Veling. "In een vlindertuin kunnen ze dat wel, maar in het wild zullen ze geen soortgenoten tegenkomen, omdat het hier over het algemeen te koud voor ze is."