Advocaat kent tegenstander nog goed: 'Altijd veldslagen tegen CSKA'

Advocaat beaamt: 'In Rusland ben ik nog steeds die grote trainer' - NOS

Als geen ander weet Dick Advocaat wat Feyenoord te wachten staat als CSKA Moskou donderdagavond op bezoek komt in de Europa League. In zijn tijd als trainer van Zenit Sint-Petersburg kruiste hij immers geregeld de degens met CSKA. "Dat waren altijd veldslagen." Ook nu verwacht de trainer een zware wedstrijd voor zijn ploeg. "Ze staan natuurlijk niet voor niets bovenaan in een sterke competitie als de Russische. Maar wij kunnen ook een goede partij spelen. Het zal dus ook voor CSKA een lastige wedstrijd worden." Geld maakt verschil Het gaat Advocaat wat ver om een eventuele zege van Feyenoord een stunt te noemen, maar dat de bezoekers wat hem betreft favoriet zijn, legt hij uit aan de hand van een treffend voorbeeld. "Chidera Ejuke van Heerenveen stond hoog op ons lijstje, maar wij konden hem niet betalen. CSKA legde toen wel zomaar even 12 miljoen voor hem neer."

Berghuis, Bijlow en Teixeira fit Feyenoord neemt het donderdag om 21.00 uur in eigen huis op tegen CSKA Moskou. Het kan daarbij weer beschikken over Justin Bijlow, Joao Teixeira en Steven Berghuis. Dat drietal kampte afgelopen week met lichte blessures, maar trainde woensdag volledig mee. De wedstrijd is live te beluisteren op NPO Radio 1 en te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Om 18.55 uur wordt er al afgetrapt bij Real Sociedad-AZ en PAOK Saloniki-PSV. Ook die wedstrijden worden live uitgezonden op NPO Radio 1 en nauwlettend gevolgd in ons liveblog.

Jens Toornstra hoopt tegen CSKA de kater van vorige week weg te spoelen. Toen werden de Rotterdammers in De Kuip met 4-1 afgedroogd door het Oostenrijkse Wolfsberger. "Er waren meerdere redenen voor die nederlaag, maar het lag ook aan onszelf. Wij waren te naïef om Europees mee te doen. Hopelijk hebben we ervan geleerd."

Jens Toornstra druipt af na de 4-1 nederlaag tegen Wolfsberger - Pro Shots

In de competitie lukte het afgelopen zondag niet om overtuigend revanche te nemen voor die Europese oorwassing. Feyenoord had tegen de tien man van FC Emmen een late goal nodig om een 3-2 zege binnen te halen. Tel daar de recente gelijke spelen tegen Sparta (1-1), Dinamo Zagreb (0-0) en RKC (2-2) bij op, dan blijkt dat de laatste overtuigende overwinning van Feyenoord alweer dateert van precies een maand geleden, toen Willem II met 4-1 verslagen werd. "Onze flow is nu niet top", erkent Toornstra. "Maar dat kan zo weer anders zijn. Wij moeten ons vasthouden aan de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Die speelden we als collectief heel sterk en we gaven weinig weg."