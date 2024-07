VN roept wereldleiders op door te gaan met strijd tegen hiv

De VN roept wereldleiders op niet te verslappen in de strijd tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Gemiddeld genomen dalen de hiv-cijfers flink, maar in sommige delen van de wereld stijgen ze juist. Dat staat in een rapport van UNAIDS, de VN-organisatie die strijd tegen het hiv-virus dat aids kan veroorzaken.

Sinds 2010 is het jaarlijkse aantal hiv-besmettingen met 39 procent gedaald en het aantal aids gerelateerde sterfgevallen gehalveerd. Het doel is om in 2025 onder de 370.000 nieuwe besmettingen per jaar te zitten, maar vorig jaar werden er met 1,3 miljoen nog ruim drie keer zoveel besmettingen gemeld.

In sub-Sahara-landen dalen de cijfers snel en worden er voor het eerst minder besmettingen geregistreerd dan in de rest van de wereld. Het aantal besmettingen in Oost-Europa, Noord-Afrika en Centraal-Azië loopt daarentegen op. Ook in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika worden er stijgingen genoteerd.

"Hoewel het einde van aids in zicht is, ligt de wereld momenteel niet op koers", zo vat de VN het rapport samen. Elke minuut sterft er nog steeds iemand als gevolg van aids.

Aids op een kruispunt

Volgens het VN-rapport is het de taak van de internationale gemeenschap om hiv te blijven bestrijden. In 2050 kan het aantal mensen dat levenslange hiv-behandeling nodig heeft, zijn gedaald van 40 naar 29 miljoen, maar dit zou ook kunnen stijgen naar 46 miljoen.

Bezuinigingen op de strijd tegen hiv en de inperking van mensenrechten maakt het lastiger voor kansarme groepen om toegang te krijgen tot de juiste zorg, zegt Winnie Byanyima, de algemeen directeur van UNAIDS.

Niet meetbaar = niet overdraagbaar

Hiv is een virus dat het afweersysteem verzwakt. Een hiv-infectie is een seksueel overdraagbare aandoening die, als die niet wordt behandeld, aids kan veroorzaken. Bij goede medicatie neemt het hiv-virus in het bloed steeds verder af tot het virus niet langer meetbaar is. Je kunt het virus dan ook niet meer overdragen aan anderen. Daarnaast is er tegenwoordig een preventiepil op de markt genaamd PrEP, die mensen zonder hiv beschermt tegen een infectie.

In Nederland leven naar schatting 24.400 mensen met hiv.