Directeur Secret Service over aanslag op Trump: 'We hebben gefaald'

"De plechtige missie van de Secret Service is het beschermen van de leiders van ons land. Op 13 juli hebben we gefaald." Dat stelt Kimberly Cheatle, directeur van de Amerikaanse Secret Service, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van oud-president Trump. Cheatle getuigt vandaag voor het comité van toezicht van het Huis van Afgevaardigden over de mislukte moordaanslag op Trump.

De aanslag was tijdens een campagnebijeenkomst van Trump in Butler, in de staat Pennsylvania. De 20-jarige Thomas Matthew Crooks opende het vuur vanaf een dak tegenover het podium waar de oud-president een toespraak hield. Trump raakte hierbij gewond aan zijn oor, iemand in het publiek werd gedood, twee anderen raakten zwaargewond.

Sinds de aanslag zijn er steeds meer vragen over hoe Crooks op het dak kon klimmen en meerdere schoten kon lossen. Prominente Republikeinen riepen meteen op tot het aftreden van Secret Service-directeur Cheatle. Onder anderen Mike Johnson, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en senator Mitch McConnell eisten haar vertrek. Maar Cheatle zegt op haar post te willen blijven. Wel wil ze zo transparant mogelijk zijn over de onderzoeken naar wat er is gebeurd, zei ze vandaag in het verhoor.

Aan het begin van de zitting nam Cheatle de volle verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Ze noemde de mislukte moordaanslag op Trump "de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia".

Schutter al gezien

Kort na de aanslag kwamen er berichten naar buiten dat Crooks al was gezien bij het campagneterrein en op sommige bezoekers een verdachte indruk maakte. Daarover zei Cheatle eerder bij ABC News dat er weinig tijd zat tussen het moment dat de man was gezien en de aanslag.

"Ik heb nog niet alle details, maar het was een heel korte periode", zei ze in gesprek met de nieuwszender. "Die persoon opzoeken, vinden, identificeren en uiteindelijk neutraliseren gebeurde in een heel korte periode, en dat maakt het heel moeilijk."