Wetenschappers perplex: mangaanknollen op oceaanbodem produceren zuurstof

Ontbrekende puzzelstukjes

"Volgens de biologieboekjes kan het niet", zegt mede-onderzoeker Daniëlle de Jonge, diepzee-ecoloog bij de Scottisch Association for Marine Science. De vraag blijft wel hoe groot de zuurstofproductie door de knollen is. "Het is natuurlijk geen langdurig houdbaar proces. Anders waren die knollen weg, en ze liggen er toch echt al miljoenen jaren", zegt mariene geoloog Gert-Jan Reichart, zelf niet betrokken bij de studie.



"Wij wetenschappers zeggen: we missen nog veel puzzelstukjes over de mangaanknollen", reageert een ander mariene bioloog, Sabine Gollner, op de studie. "De zuurstofproductie is zo'n puzzelstukje, waarvan we niet eens wisten dat het bestond. Je moet dus heel goed nadenken voor je aan de winning van deze knollen begint."



Ook Daniëlle de Jonge benadrukt het gebrek aan kennis. "We weten best veel over de diepzee, maar tegelijkertijd ook heel weinig. Er zijn nog steeds nieuwe dingen te ontdekken. Misschien is de zuurstofproductie een toevallig proces, dat eigenlijk niet bijdraagt aan het systeem. Maar het punt is dat we het niet weten".