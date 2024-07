Te Kloese: 'Feyenoord selecteert door, maar selectie heeft al een behoorlijk niveau'

Daarmee is het bruggetje direct gemaakt. Er staat veel te gebeuren op de transfermarkt bij Feyenoord. "Buiten Mats Wieffer zijn we geen spelers kwijtgeraakt", merkt Te Kloese op, die meldt dat het vooralsnog rustig is als het gaat om uitgaande transfers.

Als er geen spelers weggaan, dan is de huidige selectie volgens Te Kloese "van een behoorlijk niveau". De directeur kondigt aan dat hij komende week, wanneer Feyenoord op trainingskamp gaat naar Oostenrijk, gaat bekijken wat deze groep nog nodig heeft en wie eventueel ergens anders minuten kan gaan maken.

Geen contract

Te Kloese is over één ding direct helder: Feyenoord heeft geen contract voor Alireza Jahanbakhsh klaarliggen. De Iraanse aanvaller houdt bij de Rotterdammers zijn conditie op peil zolang hij geen club heeft. "Een tijd geleden hebben we met hem afgesproken dat we zijn optie niet gaan lichten. Jahanbakhsh is een fantastische jongen. Persoonlijk zie ik hem graag bij Feyenoord spelen, maar voor de club is het goed dat we nu ook spelers hebben die op zijn positie zich kunnen doorontwikkelen."

De technisch directeur liet ook weten dat er veel belangstelling is voor verdediger David Hancko. "Hij heeft een fantastisch EK gespeeld en twee goede seizoenen bij ons. Het zou dus gek zijn als er geen belangstelling zou zijn. Maar dat zijn geen clubs die op dit moment bij hem passen", zei hij.

"We hebben in de laatste drie jaar grote stappen gemaakt qua niveau en selectie. Intern is er vrij veel concurrentie. Je wint niet voor niks twee jaar op rij prijzen. We hebben ons nu twee keer op een rij ons geplaatst voor de Champions League. We zijn ook ambitieus. Feyenoord wil weer een stap vooruit maken en zich nog beter profileren", haalt Te Kloese aan, die ook weet dat andere clubs hun ogen laten vallen op spelers van de Rotterdammers. "Daar moeten we niet bang voor zijn. Maar dat moet wel voor de juiste prijs."