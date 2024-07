De laatste Tour van Visma-baas Zeeman: 'Wilde zo graag winnen dat het niet gezond was'

Na die Tour moest Zeeman het roer omgooien. "Dat hakte er zo onwijs in, ik had er thuis bij mijn gezin nog steeds last van. Ik heb daar veel van geleerd. Het winnen van die Tour was zo'n heilig doel dat het eigenlijk niet gezond was. Het is ook belangrijk om sport te blijven relativeren."

"Het is fantastisch om mooie dingen met elkaar te bereiken, maar het mag ook niet zo extreem je leven beheersen. En dat deed het wel met mijn leven."

De Tour winnen bleef het doel, maar niet meer ten koste van alles. "De dalen moesten wat minder diep, en de pieken wat minder hoog. Wat we hebben geleerd is dat we minder excuses moesten zoeken en zelfkritisch moesten zijn. We moesten er juist voldoening uit halen als we iets konden leren van anderen."

Vingegaard troeft Pogacar twee keer af

De Visma-ploeg bleef gefocust en werd beloond in 2022. Na een tactisch hoogstandje pakte Jonas Vingegaard de leiderstrui af van Pogacar en die stond hij niet meer af.

"Dat we daar de Tour wonnen, was het resultaat van jaren werk. Het doel kwam steeds dichterbij, dat voelden we aan alles."