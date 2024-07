Hoe Joe Biden besloot om zich terug te trekken

Tot gisteravond, 19.46 uur Nederlandse tijd, klonk er vanuit het kamp van Joe Biden een eenstemmig geluid: de president gaat hoe dan ook door met zijn herverkiezingscampagne. Ondanks de steeds verder oplopende druk van prominente donoren en Democratische Congresleden om de handdoek in de ring te gooien werd de boodschap eindeloos herhaald: Biden zal de race niet verlaten en gaat Donald Trump verslaan.

Zelfs de doorgewinterde senator Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat en één van Bidens trouwste bondgenoten, had in een persoonlijk gesprek duidelijk gemaakt dat de steun voor Biden op Capitol Hill tanend was.

Maar zaterdag was het campagneteam van Biden nog bezig met het schema waar hij deze week zou optreden. De president had zich vorige week teruggetrokken in zijn huis aan de kust van Delaware om te herstellen van een coronabesmetting.

Daar riep hij in de loop van de dag een kleine groep getrouwen bijeen om zich te beraden op zijn kansen en de knoop door te hakken. Met de meesten werkt hij al tientallen jaren samen. Aanwezig waren volgens onder meer The New York Times en de BBC zijn adviseur Steve Richetti, zijn speechwriter Mike Donilon, Annie Tomasini, zijn vice-stafchef en Anthony Bernal, stafchef van zijn echtgenote Jill Biden. De first lady was er ook, zij geldt overigens als de enige die écht invloed heeft op de 81-jarige Biden.

Verrassing

Op grond van de laatste peilingen, waarin het er opnieuw niet best uitzag voor de president, en met het vooruitzicht van aanhoudende druk om uit de race te stappen, viel uiteindelijk het dramatische besluit om op te geven.

Dat kwam ook voor de inner circle toch nog als een verrassing. Tot laat in de avond, schrijft The New York Times, werd er door Biden, Richetti en Donilon gewerkt aan de tekst waarmee de terugtrekking de volgende dag wereldkundig zou worden gemaakt.

Zondagochtend kreeg een uiterst select gezelschap een telefoontje van Biden persoonlijk: zijn running mate en vicepresident Kamala Harris, Jeff Zients, de stafchef van het Witte Huis en zijn campagneleider Jen O'Malley Dillon.

Intriges en lekken

Om 13.45 uur was er een gesprek via Zoom waarin een bredere groep getrouwen de beslissing te horen kreeg, onder wie het hoofd voorlichting van het Witte Huis. Vrijwel op hetzelfde moment verscheen Bidens brief op Twitter. Voor bijna alle andere medewerkers van het Witte Huis en van het campagneteam van Biden was dat de manier waarop ze het besluit te horen kregen.

Biden koos hiervoor omdat dat hem de mogelijkheid gaf om het "op zijn manier" te doen, zeggen bronnen tegen The New York Times. Door het besluit in zo'n kleine kring te nemen en via een socialemediumplatform naar buiten te brengen, hoefde hij geen rekening te houden met de intriges en lekken waar zijn campagne de laatste weken mee te kampen had. Een half uur na de post, die in de VS insloeg als een bom, volgde zijn steunbetuiging aan Kamala Harris.

Zowel Biden als Harris bracht vervolgens de rest van de zondag door aan de telefoon, bellend met Congresleden, gouverneurs en andere partijprominenten: Biden om zijn besluit toe te lichten, Harris om steun te vergaren voor haar kandidatuur.

Hoewel ze dus de steun van Biden en de partijtop al heeft, is Harris pas zeker van haar plek als ze op de Democratische Conventie in augustus genoeg gedelegeerden achter zich weet te krijgen. De gedelegeerden mogen zelf beslissen wie ze steunen, daarom moeten Harris en haar campagneteam nog alle moeite doen om zich van de meerderheid te verzekeren.