Atlas op Paleis op de Dam even verlost van dragen hemelgewelf

De Atlas boven op de achterzijde van het Paleis op de Dam in Amsterdam is tijdelijk verlost van de last die hij al eeuwen torst. De bronzen bol die het hemelgewelf voorstelt en het zeven meter hoge beeld zelf hebben groot onderhoud nodig. Ze dateren uit 1667. Vanmorgen werd de bol van het dak getakeld, het beeld volgt in etappes.

Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie. Een van de verhalen over hem is dat de oppergod Zeus hem strafte omdat hij als aanvoerder in een oorlog tegen Zeus vocht. Voor straf moest hij de rest van zijn leven het hemelgewelf dragen. Hij is ook de naamgever van het Atlasgebergte in het noordwesten van Afrika.