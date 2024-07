Man schiet vijf mensen dood in Kroatisch verpleeghuis

Een gewapende man heeft in een verpleeghuis voor ouderen in Kroatië zeker vijf mensen gedood. De man drong iets na 10.00 uur de zorginstelling binnen en begon te schieten.

De vijf slachtoffers, bewoners en medewerkers, stierven ter plekke, meldt de Kroatische publieke omroep HRT. Ook raakten meerdere mensen gewond. Een van hen zou in levensgevaar zijn.

De schutter is volgens lokale media een 51-jarige voormalig agent van de militaire politie. Hij vluchtte na de schietpartij, maar werd even later opgepakt in een horecagelegenheid in de buurt.

Moeder van dader

Waarom de man het vuur opende, wordt onderzocht. Volgens onbevestigde berichten zou zijn moeder, die in het tehuis woonde, een van de dodelijke slachtoffers zijn.

De schietpartij vond plaats in Daruvar, een stadje met ongeveer 8500 inwoners in het noordoosten van het land.

Premier Andrej Plenković van Kroatië schrijft op X geschokt te zijn. "We betuigen ons medeleven aan de families van de slachtoffers en hopen op herstel van de gewonden. Ik verwacht dat de bevoegde autoriteiten alle omstandigheden van deze verschrikkelijke misdaad zullen vaststellen."