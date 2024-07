Aantal blauwtongbesmettingen blijft hard groeien, ondanks vaccins

Het aantal blauwtongbesmettingen in Nederland blijft flink toenemen. In een week tijd is het aantal van 93 naar 503 opgelopen.

Vooral in het oosten en zuidoosten van het land zijn veel besmettingen gemeld van het virus, dat dodelijk kan zijn voor koeien, geiten en schapen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) brengt de spreiding in kaart.

Sinds eind april zijn er drie vaccins beschikbaar om schapen te beschermen tegen het virus, maar ook gevaccineerde schapen gaan nu dood. Dierenartsen en schapenhouders maken zich daarom grote zorgen over de verspreiding van het virus en de werking van het vaccin.

Besmette knutten

Het blauwtongvirus wordt overgebracht door besmette knutten (kleine muggen) en treft vooral schapen. De ziekteverschijnselen zijn hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong.

Het blauwtongvirus dook na zo'n vijftien jaar afwezigheid afgelopen winter weer op in Nederland en leidde tot de dood van tienduizenden schapen, koeien en geiten. Zo'n drie op de vier zieke dieren bezweken eraan. Het is nog niet te zeggen hoeveel dat er nu zijn, omdat het virus pas net is opgedoken. Het virus vormt geen gevaar voor mensen.