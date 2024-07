Smal gaat voor basisplaats bij Feyenoord, maar kampt met blessure: 'Heel frustrerend'

Toch ziet Smal in dat het niet allemaal bij hetzelfde blijft voor hem en zijn medespelers. Priske wil in een andere formatie spelen met drie of vijf verdedigers ("het is net hoe je het ziet"). "Hierdoor kom ik ook in andere situaties terecht. Maar de voorbereiding is ervoor om het systeem ons eigen te maken."

Het is dus voor Smal zaak om snel fit te worden, want linksback Marcos López is ook nog steeds aan boord. Ook de Slowaak Dávid Hancko kan linksback spelen, al hebben meerdere grote clubs interesse in de Slowaak die een goed seizoen draaide.

Smal hoopt dat de groep zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Hij vindt dat Feyenoord vorig seizoen in de Champions League "bij vlagen" goed was. Schitteren in het hoogste Europese voetbaltoernooi kan aankomend seizoen ook, denkt hij. "Er zit veel rek in de groep."