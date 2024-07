Twente in Champions League tegen Salzburg, Ajax treft mogelijk Panathinaikos

FC Twente begint het Champions League-avontuur in de derde voorronde met een wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dat bleek maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

De Enschedese ploeg kwam in de voorronde terecht doordat het vorig seizoen als derde eindigde in de eredivisie. De nummers één en twee (PSV en Feyenoord) plaatsten zich voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal.

Ook het balletje van Ajax ging in Nyon mee in de loting, al was dat voor de Europa League. Als de Amsterdammers het tweeluik met Vojvodina Novi Sad in de tweede kwalificatieronde doorkomen, spelen ze daarna tegen de winnaar van het duel tussen Panathinaikos FC (Griekenland) or PFC Botev Plovdiv (Bulgarije).

Geen kampioen

Met Salzburg treft FC Twente een lastige tegenstander. De Oostenrijkers werden vorig seizoen in de competitie tweede achter Sturm Graz. De ploeg werd voor het eerst sinds 2013 geen kampioen.

Ook Rangers FC, Slavia Praag en LOSC Lille waren een mogelijke tegenstander, maar zij werden aan andere opponenten gekoppeld.

Wanneer zijn de wedstrijden?

De eerste wedstrijd tegen Salzburg, waar Pepijn Lijnders nu de hoofdtrainer is, wordt in Oostenrijk gespeeld op 6 of 7 augustus. De return in Enschede vindt plaats op 13 augustus.

Lijnders was tot deze zomer assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Hij begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van PSV en zat ook nog een tijdje als assistent-trainer bij FC Porto. Vanaf 2014 was Lijnders werkzaam bij Liverpool. In januari 2018 vertrok hij naar NEC, maar enkele maanden later moest hij alweer vertrekken nadat de Nijmegenaren er niet in waren geslaagd naar de eredivisie te promoveren. Daarop keerde hij terug naar Liverpool.

Karim Konaté is de gevaarlijkste speler van Salzburg: de Ivoriaan maakte vorig seizoen 20 competitietreffers.