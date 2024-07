Lichaam vermiste Nederlandse vrouw op 700 meter van Franse camping gevonden

In Frankrijk hebben speurhonden het lichaam van de vermiste Marjan Roozendaal gevonden. Dat heeft de familie laten weten in een bericht. De 73-jarige vrouw uit Amsterdam leed aan beginnend alzheimer en was sinds een week vermist.

Op zondag 14 juli liep ze van een camping af in het Zuid-Franse Vacquières. Roozendaal is op zo'n 700 meter van die camping gevonden. Het vermoeden is dat de vrouw van een tien meter hoge rots is uitgegleden en is gevallen.

"Onze hoop op een veilig terugkeer is vervlogen", stelt de familie. In hetzelfde bericht bedankt de familie iedereen en Stichting Reddingshonden RHWW voor het actief meezoeken.

RHWW zocht sinds vrijdag met veertien honden en negentien mensen naar de vrouw. De Franse politie had de zoekactie al gestaakt omdat er geen aanknopingspunten meer waren. Zondag gaven de honden "een indicatie" van een spoor in het gebied. Vanochtend werd de zoektocht weer hervat, waarna het lichaam na een uur werd gevonden.