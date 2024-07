Handbalster Abbingh en basketballer De Jong vlaggendragers bij openingsceremonie

In Tokio in 2021 werd deze sport voor het eerst op de Olympische Spelen beoefend. De Nederlandse 3x3 basketballers werden toen uitgeschakeld in de kwartfinales. De Jong was er toen nog niet bij.

"Ik had nooit gedacht dat ik gevraagd zou worden om vlaggendrager te zijn voor Nederland", reageert De Jong. "Ik vind het een enorme eer en daarnaast is het een mooi podium voor onze sport."