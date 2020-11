Onrust bij ADO: Rankovic ziet assistenten Santoni en Hoogendorp vertrekken

Wat er precies aan de hand is binnen de club wordt in eerste instantie niet duidelijk. Er zouden mensen zijn die Rankovic het liefst zien vertrekken. En diezelfde mensen zouden Santoni zien als zijn opvolger.

Want dat het onrustig is bij ADO, kan wel gezegd worden. De club kent een teleurstellende seizoenstart en na de 4-0 nederlaag afgelopen zondag bij PSV liet Rankovic weten dat hij had gehoopt op meer versterkingen.

"Het is de uitkomst van diverse interne gesprekken. Wij zien dit als een vereiste om meer rust te creëren", zegt Martin Jol, hoofd van het technisch hart, in een persbericht.

De club heeft dat woensdag bekendgemaakt. Richard Knopper blijft wel in de technische staf. Santoni heeft besloten een stap terug te doen vanwege de onrust die is gecreëerd in de media. Hoogendorp gaat in zijn kielzog mee. De komende twee weken - na dit weekeinde ligt de competitie veertien dagen stil vanwege interlandvoetbal - wil ADO benutten om twee nieuwe assistenten aan te wijzen.

"Er wordt van alles gezegd en geschreven over de club. Dingen die de onderlinge samenwerking niet bevorderen. Er zouden mensen binnen de club zijn die Rankovic weg zouden willen hebben, ik zou azen op zijn plek en we zouden als technische staf niet goed samenwerken. Dat is niet waar, maar zulke berichten maken het wel lastig. Het gaat de club niet helpen."

Naar aanleiding van deze berichten in de media had de clubleiding maandag een gesprek met een deel van de spelersgroep over de huidige situatie binnen de club. De spelers hebben aangegeven achter hoofdtrainer Rankovic te staan.

Dat Santoni en Hoogendorp zich terugtrekken, betekent niet dat er sprake is van ruzie. "Nee, absoluut niet. Niet met Rankovic en ook zeker niet met Jol", benadrukt Santoni.

"Jol heeft mij hiernaartoe gehaald. Ik wil voorkomen dat er straks echt problemen ontstaan en er moet rust komen bij de club. ADO moet in de eredivisie blijven. Ik ga mijn energie steken in Onder 21, al is het nog niet precies duidelijk hoe mijn rol er daar uit komt te zien. Ik ga daar met plezier aan de slag."

Vier punten uit zeven wedstrijden

ADO Den Haag bezet op dit moment de vijftiende plaats in de eredivisie. Na zeven wedstrijden heeft de club pas vier punten. Er werd pas één keer gewonnen. Verzachtende omstandigheid is dat ADO al wel heeft gespeeld tegen PSV, AZ, Vitesse en Feyenoord.

Vorig seizoen maakte ADO een moeilijke periode door. De club vocht tegen degradatie en stond op de zeventiende plek toen de competitie vanwege de coronapandemie werd stilgelegd. ADO bleef echter in de eredivisie, omdat de KNVB besloot geen clubs te laten degraderen. De Engelse coach Alan Pardew, die in januari was aangesteld, werd kort daarna ontslagen.

Niet veel later werd een geheel nieuwe technische staf gepresenteerd, met Rankovic als hoofdtrainer en met Jol als hoofd van het technische hart. Met een doel: van het onrustige ADO een stabiele eredivisieclub maken.

Talent

Jol, oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Ajax, liet in mei bij de presentatie van Rankovic weten dat hij hoopt dat ADO vooral talent kan ontwikkelen, mede met behulp van een aantal echte clubmensen.

"Dan kunnen we onze eigen broek ophouden en worden we niet afhankelijk van mensen van buitenaf." De Haagse club is momenteel in buitenlandse handen: de Chinees Hui Wang is nog steeds grootaandeelhouder van ADO Den Haag.