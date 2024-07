Inspectie neemt duizenden Chinese fatbikes in beslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de afgelopen dagen 6000 fatbikes in beslag genomen omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. De relatief goedkope fietsen zijn gemaakt door een producent uit China. Volgens de ILT lijken de fatbikes meer op brommers dan op elektrische fietsen en gaan ze te snel.

In eerste instantie meldde de ILT dat er 3500 fatbikes in beslag waren genomen. Dit aantal is nu al opgelopen tot 6000, zegt de dienst tegen de NOS. De ILT zegt in actie te zijn gekomen na een melding over een locatie waar mogelijk illegale fietsen die uit China waren geïmporteerd stonden opgeslagen.

Ook is inmiddels gebleken dat de fietsen niet aan de regels voldoen, onder meer omdat zij mede dankzij een gashendel een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur kunnen halen. Daarmee zijn ze in de praktijk gewoon brommers: "Zij zijn standaard al een bromfiets, of kunnen gemanipuleerd worden tot een bromfiets."

Dit betekent dat de zaak wordt overgedragen aan de officier van justitie. Dat kan betekenen dat de producent en verkopers niet alleen beboet, maar ook vervolgd kunnen worden. Hoe lang de fietsen al worden verkocht in Nederland kan de ILT niet zeggen.

Om welk merk fatbike van welke producent het gaat, wil de ILT "in het belang van het onderzoek" eveneens niet vertellen. Voor de betreffende fatbikes heeft de ILT ook een zogenoemd instroomverbod opgelegd. Dat betekent dat de Chinese producent ze voorlopig niet meer naar Nederland mag sturen.

Helm en rijbewijs

Een elektrische fiets die harder dan 25 kilometer per uur rijdt, moet (net als een bromfiets) een kenteken hebben. Wie er op rijdt moet WA-verzekerd zijn, een helm dragen, minimaal 16 jaar zijn en een bromfietsrijbewijs hebben.

De Chinese fatbikes zijn populair omdat zij met een prijs van minder dan 1000 euro veel goedkoper zijn dan die van concurrenten. Tegelijk kun je er dus ook veel sneller op fietsen. "Als je dat weet, laat je dan je kind op zo'n fatbike rijden? Zónder WA-verzekering, rijbewijs, helm en kenteken?", zegt Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing bij de ILT.

Over de fatbikes zijn al lange tijd zorgen. De fietsen zijn vooral populair onder jongeren. Veel van hen voeren hun fiets op, met een groeiend aantal ongelukken in het verkeer als gevolg. Onder meer de politie pleit daarom voor een leeftijdsgrens voor de fatbikes. Steeds meer verzekeraars willen ze ook niet meer verzekeren, vooral omdat ze ook veel gestolen worden.