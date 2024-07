Vrijdag is openingsceremonie, maar Olympische Spelen beginnen eigenlijk woensdag al

Vrijdagavond (19.30 uur) is in Parijs de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2024. De organisatie belooft een spektakel: het wordt de eerste openingsceremonie ooit die niet in een stadion is. In plaats daarvan worden de sporters in boten over de Seine gevaren.

Op het moment dat dat gebeurt, zijn de Olympische Spelen al ruim 48 uur bezig. Op woensdag staan de eerste onderdelen namelijk al op het programma. Hoe zit dat precies?

Welke sporten beginnen het eerst?

Komende woensdag worden de Olympische Spelen letterlijk afgetrapt, want dan begint het voetbaltoernooi bij de mannen met de wedstrijden Argentinië-Marokko en Oezbekistan-Spanje (beide om 15.00 uur). Een half uur later begint ook het rugby sevens-toernooi van de mannen met de wedstrijd Australië-Samoa.

Een dag later, op donderdag, komen daar ook boogschieten en handbal bij.