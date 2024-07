De Bruijn na 20 jaar herenigd met succescoach: 'Door verkeerde instructie miste je goud'

Het motto van Bergen: hard zwemmen kan iedereen op dit niveau, het is de fitste en sterkste atleet die wint. En dus transformeert De Bruijn in het land van de onbegrensde mogelijkheden van nukkige zwemster tot toegewijde atlete.

In trainingen werkt ze zonder morren sets van 12 x 400 meter vlinderslag af. Tijd om uit te rusten is er niet, wie moet plassen doet dat maar in het badwater. Ze moet touwklimmen zonder gebruik te maken van haar benen en werkt daarna twintig sit-ups en veertig push-ups af. En dat driemaal achter elkaar. De Bruijn traint zo hard, dat haar vetpercentage uiteindelijk 8 bedraagt. "Ik was een lean mean machine."

Molenwieken

Minstens zo belangrijk is de verandering in haar techniek die Bergen doorvoert. Op de vrije slag leert hij De Bruijn in 1999, een jaar voor de Spelen van Sydney, te zwemmen met gestrekte armen. 'Molenwieken', in jargon. De zwemster heeft volgens haar trainer zoveel watergevoel dat hij de gok aandurft. "Ze zwom als een pianospeler. Alle bewegingen waren fijnbesnaard."

Alle puzzelstukjes vallen in elkaar, iets dat in de vijf jaar die volgen niet verandert. De Bruijn zwemt in totaal 52 nationale en 11 wereldrecords. In Sydney is ze goed voor drie goud en één zilver. Het wereldrecord van 56,61 dat ze op de 50 vrij zwemt, houdt acht jaar stand. In Athene komen daar één goud, één zilver en twee brons bij.

De inmiddels hoogbejaarde Bergen telt zijn zegeningen. Hij noemt het een voorrecht deel te hebben uitgemaakt van De Bruijns loopbaan. "Ik had me geen betere zwemster kunnen wensen. Ze was de laatste atlete waarmee ik werkte. En de beste."