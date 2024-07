Dunlap is eerste golfer die in één jaar zowel als amateur als prof PGA-toernooi wint

Nick Dunlap is de eerste golfer die in één jaar zowel als amateur als professional een PGA-toernooi op zijn naam heeft geschreven De 20-jarige Amerikaan won het Barracuda Championship in het Amerikaanse Reno.

In januari was de student Dunlap nog een amateurgolfer toen hij het prestigieuze PGA-golftoernooi The American Express in La Quinta, Californië wist te winnen. Nu, precies een half jaar later, zegeviert hij dus ook als prof.

Dunlap kwam bij het toernooi in Nevada, waarbij bonuspunten voor holes onder het baangemiddelde worden toegekend (het zogeheten Stableford-systeem), uit op een winnend totaal van 49 punten.

"Het is absoluut een eer. Ik had nooit gedacht dat dit achter mijn naam zou staan", vertelt de jonge Amerikaan. "Het enige zure is dat het moment van deze winst snel weer voorbij gaat. Het blijft niet zo lang hangen als je misschien denkt. Morgen vlieg ik alweer naar Minnesota en probeer daar weer te winnen."

'Schade' goedgemaakt

Toen Dunlap in januari de eerste amateurgolfer in 33 jaar was die een toernooi bij de professionele golfers won, greep hij wel naast de winnaarscheque van 1,4 miljoen dollar.