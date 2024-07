Curaçaose honkballer Albies breekt pols en ligt acht weken eruit

De Curaçaose honkballer Ozzie Albies staat voorlopig aan de kant. Albies heeft zijn pols gebroken en kan ongeveer acht weken niet honkballen voor Atlanta Braves in de MLB.

De tweedehonkman liep de blessure op in het met 6-2 verloren duel met St. Louis Cardinals.

Albies wilde voorkomen dat Michael Biani in de negende inning het tweede honk zou stelen. De Curaçaoënaar reikte naar de bal en werd door de op het honk inglijdende Biani hard geraakt op zijn onderarm.

De ziekenboeg van de Braves liep afgelopen tijd al flink vol. Eerder op de dag haakte All Star-werper Max Fried af met een zenuwontsteking in zijn onderarm. En in mei viel Ronald Acuña, de meest waardevolle speler van de National League, al voor de rest van het seizoen weg als gevolg van een zware knieblessure.

Jansen niet naar Colorado

Ook een andere honkballer uit Curaçao, Kenley Jansen, heeft fysieke klachten. Of beter: hij wil fysieke klachten voorkomen. Jansen reist niet mee met Boston Red Sox naar de aankomende uitduels in het hooggelegen Colorado met de Rockies.

De laatste drie keer dat Jansen naar Colorado reisde, moesten dokters het hart van de werper van Boston Red Sox na afloop "een schok geven om het terug in ritme" te krijgen. Uit voorzorg blijft Jansen thuis.