In de oranje renstal is het teambelang heilig en mag de beste coureur winnen

Stella beklimt een trapje, maar is onverstaanbaar. Coldplay moet nog even van de speakers worden gejaagd. "Kan iemand die muziek even uit doen? Over tien minuutjes mogen jullie weer." In vlot Engels, met charmante Italiaanse tongval. "Neem maar even pauze. Dank jullie wel!"

We komen meteen ter zake. Heeft Stella getwijfeld of Lando Norris zou luisteren? Wist hij zeker dat de nummer 2 in de WK-stand zijn leidende positie in de race zou afstaan aan teamgenoot Piastri?

Teamplayer

"Nee. Ik ken Lando door en door. Ik weet dat het tijd vergt tot de boodschap aankomt. Een rijder heeft altijd twee gezichten. Je hebt enerzijds de coureur die aan zichzelf denkt en anderzijds de teamplayer. Met die elementen heb je altijd te maken. Botsende belangen. We hebben het heel goed gemanaged. De team-order was de juiste beslissing voor het team en voor Oscar, maar ook voor Lando."

Vanzelf ging het niet, bevestigt Stella. En ook niet van harte. "Logisch. Er is natuurlijk geen mens die zonder pruttelen met zo'n bevel akkoord gaat. Niemand zal zeggen: oké, leuk! Dat gaan we doen. Wanneer wil je dat ik aan de kant ga? Geen enkele coureur zal zomaar P1 in de race opgeven."

Dat Norris lang geen gehoor leek te geven en pas in de slotfase plaats maakte, vindt Stella geen bezwaar. "Natuurlijk wacht hij tot de laatste ronden. Daar ben ik juist blij mee. Het toont aan dat Lando een vechter is. Dat moet als je met grote coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen knokt. Maar we hadden dit scenario van tevoren uitgebreid besproken."

"Deze 1-2 en de manier waarop illustreert hoe bijzonder deze groep mensen is", stelt Stella. "Het zijn onze kernwaarden. Onze cultuur. Onze principes. We racen fair. Zo willen we wereldtitels veroveren. We hebben geen eerste rijder. De beste mag winnen."