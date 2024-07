Negen maanden na 7 oktober is de Hamas-aanslag in Israël nog een open wond

Iedereen wil Reut Karp omhelzen. Haar nieuwe café in Tel Aviv is net geopend. Ze verkoopt er koffie en croissants, maar bovenal: bonbons bedacht door haar vermoorde man Dvir. Zijn portret hangt boven de toonbank met luxe bonbons. "Hij was chocolatier. Twee collega's maakten deze bonbons op basis van zijn recepten. Zo leeft hij een beetje voort."

Dvir Karp (46) was een van de ongeveer 1200 Israëliërs die op 7 oktober door Hamas-strijders werden vermoord. Dat gebeurde in kibboets Re'im, vlak bij de Gazastrook, voor de ogen van zijn twee dochters. Hen lieten de terroristen ongemoeid.

Nu, ruim negen maanden later, wonen Reut en haar kinderen samen met tientallen andere ontheemden uit Re'im in Tel Aviv. De koffiezaak die ze hier met steun van een bank begon, trekt veel mensen die haar verhaal kennen. "Onbekenden stappen op me af en willen me knuffelen. Het is een soort ontmoetingsplaats geworden. Mensen bedanken me, maar ik doe dit voor mezelf."

Nog dagelijks impact

Voor veel Israëliërs is 7 oktober 2023 nog altijd heel dichtbij. Ook ruim negen maanden later zijn de gevolgen van de terreuraanslagen hier overal merkbaar.

Het eerste wat een bezoeker na aankomst op het vliegveld van de stad ziet zijn posters met de gezichten van de circa 120 Israëlische gijzelaars in Gaza met de tekst 'Bring them home'. Op een groot plein in Tel Aviv, omgedoopt tot 'Hostage Square' (Gijzelaarsplein), wordt een permanente wake voor de gegijzelden gehouden. De wekelijkse demonstraties voor hun terugkeer trekken duizenden betogers. Families van de gijzelaars zijn vrijwel dagelijks in het nieuws.