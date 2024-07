Vingegaard definitief niet naar Vuelta: 'Nog nooit zo moe geweest na een ronde'

Vingegaard kwam begin april zwaar ten val in de Ronde van Baskenland, waarna hij bijna twee weken in het ziekenhuis verbleef. Dat hij überhaupt aan de start stond bij de Tour, noemde Vingegaard "al een overwinning op zich."

"Het is een behoorlijke reis geweest, want het is nog maar 3,5 maand geleden dat ik de ergste crash uit mijn carrière heb gehad, waarbij ik bijna elk bot in de rechterbovenhoek van mijn lichaam heb gebroken en beide longen heb doorboord."