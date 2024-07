Historische momenten in de Tour, nu al uitkijken naar Pogacar-Vingegaard in 2025

Van die zes supersterren schitterde er slechts één. Pogacar liet keer op keer zien dat hij de beste was. Dat Vingegaard nog tweede werd, was gezien de gebrekkige voorbereiding door zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland al een hele prestatie. En nummer drie Evenepoel kende een sterk debuut door een tijdrit en de witte trui voor beste jongere te winnen.

"Pogacar was super sterk, ik denk op zijn hoogste niveau ooit", constateerde uittredend kampioen Vingegaard. "Ik was dat ook in de eerste twee weken, maar daarna viel ik wat terug."

Uitkijken naar 2025

Dat Visma-Lease a Bike na twee opeenvolgende overwinningen met Vingegaard dit jaar tekort kwam, kon de Nederlandse ploeg gezien de omstandigheden vrij gemakkelijk accepteren. Maar een topfitte Vingegaard was mogelijk ook niet opgewassen geweest tegen dit machtsvertoon van Pogacar.

"We zullen goed gaan analyseren hoe we Jonas volgend jaar nog beter kunnen maken", sprak directeur Merijn Zeeman, die zelf na elf jaar vertrekt bij de Nederlandse ploeg. "Op dit moment hebben we het antwoord niet, het is ook niet iets dat we binnen één dag kunnen oplossen."