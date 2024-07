Van den Hoogenband en Cats: 'Veiligheid in Parijs, écht een punt van zorg'

Cats: "We weten wel dat er in Parijs een paar omstandigheden zijn waar je als sporter goed over na moet denken. Welk publiek er op de tribunes zit, bijvoorbeeld. We kunnen gerust stellen dat Fransen heel chauvinistisch zijn. Stel je daarop in, zeggen we dan. Dan kun je dat in je voordeel laten werken."

"De veiligheid, dat is écht een punt van zorg. De Spelen leveren nu eenmaal een veiligheidsrisico op. We hebben onze sporters op het hart gedrukt dat wat die Fransen doen om de veiligheid te garanderen, indrukwekkend en geruststellend is. En eigenlijk ook wel een beetje beschamend dat dit tegenwoordig moet om alles in goede banen te leiden, maar dat tussen haakjes."

"Wij als TeamNL hebben een rampenplan op de plank liggen en zijn op heel veel scenario's voorbereid. De juiste mensen zijn getraind om te anticiperen op calamiteiten. We weten wat we moeten doen wanneer zich een crisis voordoet. Dat is overigens niet nieuw. Sinds München 1972 is de onschuld wel van de Olympische Spelen af."

Minder dan 36 olympische medailles in Parijs betekent achteruitgang ten opzichte van Tokio

Cats: "In absolute zin wel, ja. Onze 276 sporters reizen stuk voor stuk met fantastische ambities af naar Parijs. Een mooi aantal medailles behalen is echt mogelijk. Maar je weet ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit."

"Dat laat zien dat je heel voorzichtig moet zijn waar het uitspreken van keiharde ambities betreft aangaande het aantal medailles dat gewonnen moet worden. Maar wat overheerst, is het positieve gevoel dat een aantal atleten er verrekte goed voor staat."