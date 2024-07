A1 bij Hengelo en A35 bij Enschede weer vrijgegeven na wateroverlast

De A1 en A35 bij Hengelo en Enschede zijn weer open voor verkeer. De snelwegen waren gisteravond in beide richtingen afgesloten omdat er water op het wegdek stond, maar ze zijn vanochtend weer vrijgegeven.

Alleen de op- en afrit van de N735 bij De Lutte, die op de A1 aansluiten, zijn nog dicht vanwege wateroverlast, meldt ANWB.

Flinke regen- en onweersbuien hebben gisteravond tot overlast geleid. Los van de snelwegen waren er ook problemen in onder meer Enschede, Losser, Doetinchem en Oldenzaal.

Zo was de ingang van de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ondergelopen. Elders in de stad stortte het dak van een bedrijfspand in. Volgens Omroep Gelderland bezweek het dak onder het gewicht van het vele regenwater.

In Overijssel stonden snelwegen onder water: