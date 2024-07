Vluchten in VS nog altijd niet op orde door Crowdstrike-storing

Luchtvaartmaatschappijen in Amerika hebben twee dagen na de Crowdstrike-storing nog altijd problemen om de vluchtschema's te herstellen.

Het totaal aantal annuleringen van vluchten binnen, naar of uit de VS kwam gisteren op bijna 1500, meldt persbureau AP op basis van een en bedrijf dat luchtvaartgegevens analyseert. Delta en United Airlines hadden de meeste annuleringen.

Delta-topman Ed Bastian heeft in een bericht aan klanten gezegd dat er nog altijd vluchten worden geannuleerd omdat de Delta probeert de systemen te herstellen. Hij zei dat Delta als gevolg van de storing in totaal ruim 3500 vluchten geschrapt heeft.

"Het technologieprobleem deed zich voor tijdens het drukste reisweekend van de zomer, waarbij onze vluchten meer dan 90 procent gevuld waren, waardoor het moeilijk was mensen op andere vluchten onder te brengen", schreef Bastian. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die door deze gebeurtenissen is getroffen."

De Amerikaanse Transportminister Buttigieg sprak zondag met Bastian over het hoge aantal annuleringen van de luchtvaartmaatschappij sinds afgelopen vrijdag. Het ministerie van Transport heeft aan Delta benadrukt dat het verplicht is om passagiers van wie de vlucht is geannuleerd en die niet op een latere vlucht willen worden omgeboekt, hun geld terug te geven.

8,5 computers

Een groot deel van de wereld kampte vrijdag met de gevolgen van een computerstoring die werd veroorzaakt door problemen bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike. Het ging mis in een update van antivirussoftware voor het besturingssysteem Windows van Microsoft.

De internationale computerstoring raakte vrijdag 8,5 miljoen computers, meldde Microsoft gisteren. Wereldwijd kwamen banken, winkels, vliegvelden en ziekenhuizen in de problemen.