Gajser prolongeert wereldtitel in MXGP-klasse

Tim Gajser heeft de wereldtitel in de MXGP-klasse geprolongeerd. De Sloveense motocrosser had bij de Grote Prijs van Pietramurata in Italië genoeg aan de tweede plaats in de openingsmanche om zijn concurrenten voor te blijven.

Jeffrey Herlings was halverwege het seizoen nog koploper in de WK-stand. De Brabander ging begin september echter in Faenze onderuit en raakte daarbij ernstig geblesseerd aan zijn nek en schouder, waardoor hij sindsdien niet meer in actie heeft kunnen komen.

De 24-jarige Gajser won voor de vierde keer een wereldkampioenschap. De Sloveen deed dat in 2015 in de MX2-klasse en in 2016 en 2019 in de koningsklasse van de motocross.