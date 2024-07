Wie kan het overnemen van Joe Biden? 'Harris staat in de startblokken'

Na de bekendmaking van Joe Biden dat hij het in november bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet opneemt tegen Donald Trump zijn alle ogen nu gericht op de Democratische Partij. In het bijzonder op de partijtop, die snel met een nieuwe presidentskandidaat moet komen.

De kans is groot dat de Democraten Kamala Harris voordragen. Als vicepresident is ze al de eerst aangewezene om Biden op te volgen. Amerika-kenner Kenneth Manusama noemt haar de meest logische kandidaat. "Ze staat in de startblokken en doet het niet slecht in de peilingen."

Daarnaast heeft ze een aantrekkelijk profiel om kiezers binnen te halen. Harris kan als zwarte vrouw de Afro-Amerikaanse gemeenschap mobiliseren. Doordat ze kritischer is tegenover Israël dan Biden, is ze aansprekender voor jongeren die gedesillusioneerd zijn geraakt over diens Gaza-beleid.

En als vrouw heeft ze een voordeel tegenover Donald Trump wanneer het aankomt op een beladen thema als abortus. "De kans is groter dat vrouwen op haar stemmen dan op Trump, die juist probeert vrouwelijke kiezers terug te krijgen."

Twijfels wegnemen

Toch zijn er ook twijfels. Binnen de VS leeft het idee dat Harris niet zichtbaar is geweest als vicepresident en weinig heeft bereikt - al zijn vicepresidenten vaak onzichtbaar om de president niet voor de voeten te lopen. De dossiers die Harris toebedeeld kreeg waren complex en gevoelig, zoals abortus en migratie, waardoor ze al snel reputatieschade opliep.

Dit is vicepresident Kamala Harris, de mogelijk nieuwe kandidaat van de Democraten: