Democraten prijzen werk Biden, Republikeinen willen dat hij direct stopt als president

Na het besluit van Joe Biden om zich terug te trekken als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen prijzen prominente Democraten op sociale media zijn werk in het hoogste politieke ambt van de Verenigde Staten. Republikeinen willen daarentegen dat hij direct stopt als president.

Biden maakte vandaag in een brief op X bekend dat hij zich terugtrekt als Democratisch presidentskandidaat voor de verkiezingen in november. Hij sprak kort daarna ook zijn steun uit voor vicepresident Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. Het staat nog niet vast dat zij de presidentskandidaat wordt: de nieuwe kandidaat wordt officieel gekozen tijdens de Democratische Conventie, die zal plaatsvinden van 19 tot en met 22 augustus.

Democratisch gouverneur Gavin Newsom - die naast Harris genoemd wordt als mogelijke presidentskandidaat voor de Democratische partij - spreekt op X zijn waardering uit voor Biden. Hij zegt dat de president geschiedenis heeft geschreven en "verbazingwekkende resultaten heeft geboekt voor alle Amerikanen". Newsom houdt zich op de vlakte over de nieuwe Democratische presidentskandidaat.

Gretchen Whitmer, gouverneur van Michigan, reageert op X dat Biden "beter dan wie ook weet wat er nodig is om Donald Trump te verslaan". Ook Whitmer werd genoemd als mogelijke presidentskandidaat namens de Democraten, maar ze gaf aan dat niet te willen. Nu zegt ze: "Mijn taak in deze verkiezingen zal hetzelfde blijven: alles doen wat ik kan om Democraten verkozen te krijgen en Donald Trump te stoppen".

Clinton steunt Harris

Voormalig president Bill Clinton schrijft op X dat Biden "de Verenigde Staten uit een onvoorspelbare pandemie heeft gekregen, miljoenen banen heeft gecreëerd, een gehavende economie heeft herbouwd, de democratie heeft versterkt en onze positie in de wereld heeft hersteld". Hij zegt Biden te willen bedanken, "samen met miljoenen Amerikanen". Daarnaast spreekt hij, samen met zijn vrouw en oud-presidentskandidaat Hillary Clinton, zijn steun uit voor Harris als kandidaat.

De voorzitter van de Democratische Conventie zegt op X dat het proces om een opvolger aan te wijzen "transparant en ordelijk" zal verlopen. Jaime Harrison zegt dat het duidelijk is wat er nu moet gebeuren: "Het vinden van een kandidaat die in november Donald Trump kan verslaan". We hebben daar "regels en procedures" voor, voegt hij eraan toe, al zegt hij ook dat wat er nu gebeurt "zonder precedent" is.

"Onze waarden als Democraten blijven hetzelfde", benadrukt voorzitter Harrison: "het verlagen van kosten, herstellen van vrijheden, het beschermen van de rechten van het volk en onze democratie redden van de dreiging van een dictatuur".

'Harris makkelijker te verslaan'

Oud-president Donald Trump zegt op zijn eigen platform Truth Social dat Biden nooit geschikt was als presidentskandidaat, en al helemaal niet om het ambt te vervullen. Ook zei Trump in een telefonisch interview met CNN dat hij denkt dat Harris makkelijker is om te verslaan dan Biden.

Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden roepen Biden op om direct helemaal te stoppen als president. "Als hij zich niet herkiesbaar kan stellen, is hij ook niet in staat om te dienen als president van de Verenigde Staten", zegt congreslid Elise Stefanik van de Republikeinse partij op X. "Biden zou vanwege het landsbelang direct op moeten stappen", vindt ook haar ambtsgenoot Kevin Hern.